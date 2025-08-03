В США раскритиковали план президента Дональда Трампа по строительству грандиозного бального зала в Белом доме стоимостью $200 млн. Об этом пишет газета The Hill.

Отмечается, что некоторые критики расценивают строительство как попытку отвлечь внимание от дела финансиста Джеффри Эпштейна, в связях с которым подозревают Трампа. Эпштейна обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

В интервью NBC News Трамп заявил о планах масштабной реконструкции Белого дома стоимостью $200 млн.

Одним из наиболее заметных и потенциально долговечных наследий Трампа на посту президента может стать бальный зал площадью 90 тыс. квадратных футов, который он планирует построить, заменив здание в восточном крыле, традиционно используемое в качестве офисов первой леди. Проект, запуск которого запланирован на сентябрь, обещает стать крупнейшим преобразованием комплекса Белого дома со времен Гарри Трумэна.