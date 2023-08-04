Правительство Соединенных Штатов Америки (США) не намерено через Конгресс лоббировать инициативу о передаче на вооружение Тайваня части средств в рамках дополнительного бюджетного запроса для помощи Украине.

Об этом заявил координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, отметив, что правительство США не будет лоббировать через Конгрес передачу вооружения Тайваню в рамках помощи Украине, сообщает РБК-Украина.

Кирби опроверг сообщение журналистов издания Financial Times о планах работать с Конгрессом над тем, чтобы в рамках усилий по ускорению поставок оружия Тайваню заложить новый пакет финансовой помощи для Украины.

2 августа 2023 года в СМИ появилась информация о том, что Белый дом обратится к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины. Якобы, чтобы ускорить поставки оружия в страну на фоне растущей угрозы со стороны Китая.

Как сообщал Financial Times со ссылкой на собственные источники, Управление бюджета включит финансирование Тайваня в дополнительный запрос в рамках усилий по ускорению поставок оружия. Сообщалось, что в случае принятия Конгрессом данного решения, Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США, известную как «иностранное военное финансирование». (unian.net)