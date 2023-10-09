Иран и Судан решили возобновить дипломатические отношения по итогам контактов между высшими должностными лицами. Об этом говорится в заявлении МИД исламской республики.

«Исламская Республика Иран и Республика Судан <…> решили возобновить дипломатические отношения в целях удовлетворения интересов двух стран. Правительства согласились развивать между собой дружественные отношения, основанные на взаимном уважении суверенитета, равенства, общих интересов», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале дипведомства.