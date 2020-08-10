В Германии заявили, что выборы в Беларуси не соответствовали стандартам

Выборы в Беларуси не соответствуют демократическим стандартам, это неприемлемо, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
«Очевидно, что на президентских выборах там не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов, с нашей точки зрения, это неприемлемо», — заявил Зайберт.
Президентские выборы прошли в Беларуси 9 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набрал 80,23% голосов избирателей.(РИА Новости)