Госдепартамент США охарактеризовал выборы в Беларуси как «фиктивные» и наполненными «атмосферой страха» без признаков демократии. Об этом сообщает пресс-служба американского правительства.

«США осуждают фиктивные парламентские и местные выборы режима Лукашенко», — указывается в пресс-релизе.

По оценке ведомства, голосование прошло в атмосфере страха, ни один из электоральных процессов в республике нельзя назвать демократическим.

«Всем независимым политическим партиям было отказано в регистрации», — подчеркнули в Госдепе.

В заявлении Госдепа отмечается, что в Беларуси по-прежнему удерживаются свыше 1,4 тыс. политзаключенных, а все независимые политические деятели или задержаны, либо выдворены из страны, а белорусы, находящиеся за границей не могут дистанционно отдать свой голос за какого-либо кандидата.