В Германии зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19

Коронавирус нового типа был выявлен за последние сутки у 2 507 жителей Германии, это максимальный показатель с конца апреля.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в Институте Роберта Коха.

От последствий заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа умерли 9 человек.

Индекс репродукции вируса составляет 0,91. Это означает, что, условно, 100 заразившихся передают инфекцию 91 человеку.

Самые высокие темпы прироста в ФРГ фиксировались в конце марта и начале апреля — более 6 тыс. инфицированных за сутки. Затем статистика начала сокращаться, и уже в мае введенные ограничения начали отменять. С июля число заразившихся опять начало расти. Это объясняется также и тем, что в Германии делают существенно больше тестов — около 1 млн в неделю.

Сейчас жителям Германии необходимо носить маски в магазинах, транспорте и общественных учреждениях. До конца года отменены все массовые мероприятия. В Мюнхене с 24 сентября масочный режим также ввели на некоторых городских площадях и пешеходных улицах (aif.ru)