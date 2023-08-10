В Германии в среду, 9 августа, задержан подозреваемый в шпионаже в пользу российских спецслужб. Известно, что задержанного зовут Томас Х. Он гражданин ФРГ. Приказ об аресте Федеральная прокуратура выпустила 27 июля.

По данным следствия, Томас Х. работал в городе Кобленц в Федеральном ведомстве бундесвера по оснащению, информационной технике и её использованию.

С мая 2023 года задержанный многократно по собственному желанию обращался в российское консульство в Бонне и посольство России в Берлине. Подозреваемый, как утверждается, предлагал сотрудничество российским дипведомствам, а позднее передал российской стороне информацию, которую он получил в рамках своей профессиональной деятельности.

Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование проводилось совместно со Службой военной контрразведки и Ведомством по охране конституции Германии. (svoboda.org)