В Лондоне подозреваемый в шпионаже и терроризме сбежал из тюрьмы, привязав себя к днищу грузовика, привёзшего заключённым продукты. В розыске участвуют 150 сотрудников городской полиции, пограничники и представители других служб. Подозреваемый уже мог скрыться в другой стране, признаёт Служба столичной полиции.

21-летний уроженец Лондона Дэниэл Халифе c 2019 года служил компьютерным специалистом в Королевском корпусе связи — вспомогательном формировании британской армии. В августе 2021 года он был заподозрен в передаче секретной информации о сослуживцах. Он был освобождён под залог и вернулся на службу, передаёт The Telegraph.

В январе 2023 он вновь был задержан, на этот раз по обвинению в попытке пронести фальшивую бомбу на территорию военной базы, где он служил. Он был арестован по обвинению в двух преступлениях, в центральном уголовном суде Олд-Бейли ему было предъявлено ещё одно обвинение, в нарушении закона о секретной информации. Для какого государства мог шпионить военный не известно, но британские СМИ сообщают, что предположительно речь идёт об Иране. Весной его уволили из армии.

С января Халифе содержался в лондонской тюрьме «Уандсворт», в которой содержатся, преимущественно, неопасные преступники. Там он прислуживал на кухне. 6 сентября он сбежал. Как он смог привязать себя к грузовику и почему автомобиль не был досмотрен — неизвестно. Полиция не исключает, что ему помогали другие заключённые или сотрудники тюрьмы. (svoboda.org)