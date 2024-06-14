Чемпионат Европы по футболу 2024 года (Евро-2024) стартует буквально через несколько минут матчем Германия – Шотландия.

Игру, которая начнется в 23:00 по бакинскому времени, будет обслуживать главный арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Клеман Тюрпен.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии. В соревновании примут участие 24 европейские национальные команды, поделенные на шесть групп по четыре сборной в каждой.

Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд.

Чемпион ЕВРО-2024 определится в финальном матче на Олимпийском стадионе в Берлине в воскресенье, 14 июля.