В пятницу, 11 августа, в Бремене представили археологическую находку и ее первооткрывателя — девятилетнего мальчика. Находка, о которой идет речь, — римская серебряная монета: денарий времен римского императора Марка Аврелия, который правил с 161 года по 180 год.

«Для Бремена эта находка представляет особую ценность», — заявила руководительница бременского археологического ведомства Ута Халле.

Помимо исторической ценности, она уникальна тем, что была обнаружена за пределами территорий, находившихся под властью Римской империи. Мальчик нашел монету летом 2022 года в Бремене-Арштайне, когда играл на детской площадке со своими одноклассниками в группе продленного дня. Возраст археологической находки может достигать 1800 лет.

Школьник Бьярне (Bjarne) отнес сначала монету домой, а потом, спустя какое-то время, обратился к городским экспертам по археологии. (DW)