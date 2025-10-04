В США планируют выпустить монету номиналом 1 доллар, на которой будет изображен президент Дональд Трамп. Ее посвятят 250-летию независимости страны, написал в соцсети X в пятницу, 3 октября, Стив Гест — советник по коммуникациям сенатора-республиканца от Техаса Теда Круза.

«Америка вернулась, а вместе с ней и однодолларовая монета. Дональд Трамп навсегда останется лицом 250-летия Америки благодаря министру финансов Скотту Бессенту и казначею Брэндону Бичу», — написал Гест.

На лицевой стороне нарисован профиль Трампа. Наверху написано слово Liberty («свобода»), а в нижней половине расположена фраза In God We Trust («На Бога уповаем») — официальный девиз США и штата Флорида, который помещают на монеты и купюры. Еще ниже указаны даты 1776-2026, которые обозначают 250 лет с момента провозглашения независимости США от Великобритании.

На оборотной стороне изображен Трамп с поднятым вверх правым кулаком на фоне развевающегося американского флага. Похожее фото президента США было сделано 13 июля 2024 года, сразу после покушения на него на предвыборном митинге в Пенсильвании. В нижнем углу флага на эскизе указан номинал монеты — один доллар. В верхней части трижды написано слово Fight («борись», «сражайся»), а внизу указаны полное название страны (United States of America) и еще один девиз США — E Pluribus Unum («Из многих — единое»).

3 октября подлинность эскиза подтвердил в X казначей США Брэндон Бич. «Это не фейковые новости. Эти первые черновики, посвященные 250-летию Америки и президенту, — настоящие. С нетерпением жду возможности поделиться подробностями в ближайшее время, как только закончится обструкционистская приостановка работы правительства США», — написал он.

Планы выпустить такую монету подтвердил изданию Politico и представитель Минфина США. «Несмотря на вынужденную приостановку работы нашего правительства радикальными левыми, факты говорят сами за себя: под историческим руководством президента Дональда Трампа наша страна вступает в свой 250-летний юбилей более сильной, процветающей и лучшей, чем когда-либо прежде», — заявил он.

При этом, по словам спикера, «окончательный дизайн однодолларовой монеты в честь полупятисотлетия Соединенных Штатов еще не выбран». «(Но) этот первый эскиз хорошо отражает неугасаемый дух нашей страны и демократии, даже перед лицом огромных препятствий», — добавил он. (DW)