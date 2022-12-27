Путь Украины в Евросоюз будет долгим и нелегким, заявила в интервью румынскому телеканалу Digi 24 глава МИД Германии Анналена Бербок.

По ее словам, «украинцы видят будущее в Европе, в Евросоюзе».

«Путь туда будет еще долгим и, конечно, иногда трудным, но мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в процессе гармонизации ее правовой системы и стандартов со стандартами ЕС», — сказала Бербок.

Глава МИД подчеркнула, что руководству ЕС тоже нужно подготовиться ко вступлению новых стран, ведь недостаточно просто «поднять флаги над зданием Совета в Брюсселе».

Бербок также подчеркнула, что ЕС должен быть способным принимать общие решения расширенным составом. Поэтому Германия поддерживает отказ от принципа единства принятия решений в ряде областей, при котором ЕС может принять общее решение, только если за него проголосуют все страны.

Напомним, 23 июня ЕС одобрил предоставление статуса кандидатов на вступление в союз Украине и Молдове.