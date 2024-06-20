Власти Великобритании и США находятся в конфликте из-за вступления Украины в НАТО после того, как американские чиновники заявили, что ее путь к членству нельзя называть «необратимым».

Как пишет The Telegraph, США обеспокоены планами дать Украине новые гарантии членства в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне. А Великобритания поддержала предложение некоторых европейских стран-членов обозначить вступление Украины в НАТО как «необратимое» в совместном заявлении.

По мнению США, формулировку следует сделать более обтекаемой, указав так: «хорошо освещенный мост» к членству без каких-либо сроков. Официальные лица США оправдываются тем, что описание пути присоединения к НАТО как «необратимого» будет неприемлемо для некоторых членов, включая Венгрию.

Дипломат из Центральной Европы заявил, что разочарован «двусмысленностью и промедлением» США в вопросе о членстве Украины.

Некоторые члены поддерживают идею «ускорить» членство Украины на встрече в июле, что даст Киеву больше гарантий в том, что в итоге он будет защищен пунктом о коллективной обороне НАТО.

Напомним, на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году страны-члены согласились с тем, что «будущее Украины — в НАТО», но отказались назвать срок для ее присоединения. Тогда президент Украины Владимир Зеленский назвал расплывчатое предложение о членстве «беспрецедентным и абсурдным».

Издание отметило, что судя по всему, в этом году на саммите НАТО также не будут определены никакие сроки, но будут новые гарантии безопасности для Украины.

Встреча лидеров стран-членов НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. В конце апреля генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил на встречу президента Украины Владимира Зеленского. (unian.net)