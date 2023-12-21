Венгрия против вступления Украины в НАТО.

Как передает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции по итогам года.

По его мнению, вступление Украины в НАТО может привести к втягиванию стран альянса в военный конфликт.

«Членство Украины в НАТО означает, что мы были бы обязаны ввести туда войска уже на следующее утро. Мы этого не хотим», — заявил глава венгерского правительства.

По его словам, интересам Венгрии не соответствует союз со страной, которая находится в военном конфликте с другим государством.