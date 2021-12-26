Правительство Германии продлило срок, до которого должны быть приветы 80 процентов населения, до конца января. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на представителя правительства. До сих пор первую дозу вакцины получили 74 процента жителей страны, еще 5,3 миллиона недостающих прививок до 7 января сделать уже не удастся.

О необходимости уложиться в этот срок представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявлял 22 декабря. Еще одна его цель — сделать 30 миллионов прививок до конца 2021 года, скорее всего, будет достигнута к 27 декабря.

Бундестаг обсудит введение обязательной вакцинации в начале января. Один из сложных вопросов в этой дискуссии — с какого момента человек теряет статус привитого и должен снова вакцинироваться. (DW)