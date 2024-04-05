В Баку рассмотрен запрос Главного следственного управления Службы государственной безопасности (СГБ) относительно продления срока ареста гражданина Франции Мартина Райана, обвиненного в шпионаже.

Как сообщает АПА, ходатайство было удовлетворено в Сабаильском районном суде, а срок заключения Мартина Райана продлен еще на 4 месяца.

Гендиректор ООО Merkorama Мартин Райан был арестован в Баку сотрудниками СГБ Азербайджана 4 декабря прошлого года по обвинению в шпионаже.

В результате уголовных расследований двое сотрудников посольства Франции были объявлены «персонами нон-грата» (persona non-grata) и покинули страну из-за своей деятельности, не соответствующей их дипломатическому статусу и противоречащей Венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Во время расследования была раскрыта широкая шпионская сеть французской разведки, в том числе лица, внедренные в престижные международные организации.

Отец Мартина Райана Ричард Райан, сделавший несколько дней назад заявление агентству Франс-Пресс (AFP) по поводу нарастающего скандала против французских спецслужб, обвинил в произошедшем французскую разведку.