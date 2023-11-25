Положение правительства Германии чрезвычайно, так как власти оказались неспособны решить проблему образовавшейся дыры в бюджете. Такое мнение высказал глава ХСС (Христианско-социального союза) и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, передает газета.ру.

«Сейчас будет объявлено чрезвычайное положение в вопросе государственного бюджета», — заявил политик.

Он отметил, что де-факто же это не что иное, как «чрезвычайная ситуация в правительстве». По мнению Зёдера, способность правящей коалиции управлять страной оказалась вопросом, так как у нее «нет ни плана, ни головы».

Политик обратил внимание, что идея сдерживания цен на электроэнергию не оправдала себя, страна нуждается в пересмотре энергетической политики в целом. Зёдер подчеркнул важность возобновление работы немецких атомных электростанций.