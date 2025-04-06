Американские компании хотят добиться смягчения пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, беспокоясь об их влиянии на экономику страны, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на топ-менеджеров. Некоторые из них заявили, что боятся открыто критиковать решение главы государства, поскольку опасаются ответных мер со стороны Белого дома. «Не хочется быть лающей собакой на фоне остальных, потому что именно тебя и пристрелят», — сказал один из руководителей совета директоров американской компании.

Еще один собеседник издания выступил за то, чтобы попытаться донести до Трампа и его команды масштаб последствий тарифной войны в частном порядке. По его словам, нужно дать понять, что такая политика навредит самому президенту из-за грядущего роста цен и потери рабочих мест среди его избирателей. Третий источник также призвал не молчать и прибегнуть к «мягкому» лоббированию — через «более вдумчивых советников» Трампа, в числе которых он назвал министра финансов Скотта Бессента.

Между тем представители ряда компаний приступили к обсуждению переноса производства в США и реорганизации бизнеса. Однако некоторые из них сомневаются, что стоит заходить так далеко, поскольку неизвестно, как долго Трамп будет придерживаться своего нынешнего курса. Они также надеются, что им удастся убедить Белый дом смягчить часть мер.

2 апреля Трамп ввел пошлины в размере от 10% до 50% на товары из 185 стран, обвалив американский фондовый рынок до минимума с 2020 года — его общая капитализация сократилась на $2,7 трлн. На этом фоне в стране усилились опасения по поводу рецессии. Собеседник FT в крупной инвестиционной компании рассказал, что многие бизнесы заранее моделировали подобную ситуацию и ее влияние на прибыль, но расчеты оказались бесполезными, поскольку методология Белого дома сильно отличалась от ожиданий.

Один из сторонников и спонсоров Трампа, глава компании по добыче сланцевых нефти и газа Continental Resources Гарольд Хэмм заявил, что поддерживает реформы президента, направленные на возрождение производства в США. Однако и он признал, что спровоцированное этими мерами рекордное падение цен на углеводороды может негативно сказаться на работе отрасли. Сам Трамп предупредил американцев о трудных временах и призвал «держаться». «Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», — заверил он.