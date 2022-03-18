Бундестаг одобрил поправки в Закон о защите населения от инфекционных болезней (Infektionsschutzgesetz, IfSG), направленные на дальнейшее ослабление коронавирусных ограничений в ФРГ. Поправки в пятницу, 18 марта, поддержали 388 членов высшего законодательного органа ФРГ, 277 высказались против, еще двое воздержались. Вскоре после бундестага нововведения одобрил и бундесрат, представляющий интересы федеральных земель.

Без внесения изменений действие всех ранее введенных ограничений истекло бы 19 марта. Теперь начало работать правило так называемой «базовой защиты». Оно предполагает, в частности, ношение масок в общественном транспорте, а также в заведениях с уязвимыми группами населения — больницах, домах престарелых, врачебных практиках, центрах размещения беженцев. Кроме того, обязательное тестирование предусмотрено в домах престарелых, школах и детских садах. Отдельные земли получают право вводить ограничения в случае возникновения очагов инфекции на их территории. Кроме того, до 2 апреля устанавливается переходный период, в течение которого земли могут придерживаться правил, действовавших до внесения поправок.

Изменения подверглись широкой критике со стороны оппозиции и земель. Критика связана с рекордными темпами инфицирования вирусом нового типа. Так, по данным Института имени Роберта Коха (RKI) за 18 марта, за сутки выявлено 297 845 новых инфицированных. Коэффициент заражаемости за сутки повысился до 1706,3 случая на сто тысяч населения. (DW)