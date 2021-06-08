Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу. Соответствующее решение огласила во вторник апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов.

Младич 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечества и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу.

Семья Младича считает пожизненный приговор генералу несправедливым, заявил его сын. (ТАСС)