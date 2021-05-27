Главы МИД стран G7 назвали действия Минска в связи с инцидентом с самолетом Ryanair серьезной атакой на правила гражданской авиации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление «большей семерки».

Министры G7 пообещали усилить действия против белорусский властей, включая введение новых санкций, а также призвали немедленно освободить задержанного журналиста Романа Протасевича, других представителей медиа и политзаключенных.

Ранее сообщалось, что шесть членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) назвали инцидент с бортом Ryanair посягательством на безопасность Европы. Позже глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ЕС предпримет новые шаги в санкциях против Минска.