НАТО не позволит Москве шантажировать альянс, у РФ нет права вето в вопросах его расширения. Об этом министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила в пятницу, 14 января, выступая в бундестаге.

«Россия не имеет права вето в вопросах, касающихся альянса, и не может нас шантажировать. Эти красные линии должны быть ясны на всех предстоящих переговорах», — указала Ламбрехт. «Однако между красными линиями и военным конфликтом существует большой зазор, который мы должны использовать», — добавила глава оборонного ведомства Германии.

«Мы должны использовать все средства, чтобы разрядить этот конфликт», — указала министр обороны ФРГ. Она также выразила уверенность, что НАТО и ЕС необходимо поддерживать близость своих позиций: «Безопасность наших союзников — это наша безопасность, особенно — в Центральной и Восточной Европе». На данном этапе существуют серьезные угрозы ей, констатировала Кристине Ламбрехт.

«Развертывание российссих войск на границе с Украиной нарушает все правила мирного сосуществования», — подчеркнула министр, призвав Москву соблюдать международное право. (DW)