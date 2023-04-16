В Германии отключили от энергосети три последние работающие АЭС — «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд». Об этом сообщило в воскресенье DPA со ссылкой на компании-операторов станций.

АЭС в субботу до последнего часа, пока было возможно, вырабатывали электричество. Последней в 23:59 по местному времени (00:59 воскресенья) была от сети отключена станция «Неккарвестхайм-2» (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

«Мы работаем в соответствии с буквой закона и тут однозначно продолжение работы реактора с 16 апреля было бы уголовным преступлением», — приводит агентство слова Геррита Нихауса — руководителя рабочей группы по надзору за АЭС, созданной в Министерстве окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ.