Минфин США в среду объявил о введении санкций против Московской биржи и ее ключевых структур — Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.

Торговая площадка, а также НКЦ и НРД внесены в SDN-list — самый жесткий санкционный список, запрещающий любые операции, следует из релиза Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Президент РФ Владимир Путин использует биржу для привлечения капитала, а это, в свою очередь, «расширяет возможности для российских и нероссийских лиц получать прибыль от военной машины Кремля, инвестируя в российский суверенный долг, российские корпорации, ведущие российские оборонные предприятия», объясняет OFAC. На завершение всех операций с биржей ведомство дает срок до 13 августа.

В результате санкций торги долларом и евро на бирже с 13 июня будут остановлены, сообщила пресс-служба торговой площадки. Банк России подтвердил: «в связи с введением США ограничительных мер» проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро «приостанавливаются».

Для определения официальных курсов валют отныне ЦБ будет использовать внебиржевой рынок, где сделки продолжатся, а также отчетность банков. «Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными», — заверяет регулятор, добавляя, что и физические, и юридические лица сохранят возможность покупать валюту через кредитные организации.

К санкциям против биржи ЦБ готовился с лета 2022 года: тогда, по данным Forbes, регулятор начал готовить план на случай остановки биржевых торгов валютой. Источники издания опасались, что помимо сложностей с определением валютных курсов, в результате санкций будет заморожена клиентская валюта в НКЦ. На тот момент объем средств в зоне риска оценивался в $50 млрд.

Новые страхи возникли на рынке в декабре 2023 года, когда брокеры один за другим начали вводить валютные ограничения для клиентов, опасаясь, что Московская биржа повторит судьбу Санкт-Петербургской, где после санкций США «зависли» $3 млрд.

Сохранить торги долларом в случае американских санкций биржа не сможет, предупреждал в начале декабря управляющий директор торговой площадки Игорь Марич. «В случае американских санкций не будет торговаться доллар США, но в структуре валютного рынка биржи он уже не играет такой роли (как раньше)», — успокаивал он. По словам Марича, доля американской валюты в торгах на валютном рынке опустилась до 32% в октябре — ноябре, хотя до войны достигала почти 80%.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина тогда же призывала не бояться новой волны девальвации рубля в случае санкций против Мосбиржи. «Не думаю, что это серьезно само по себе может повлиять на курс, — сказала она. — Это зависит от спроса и предложения (валюты). У нас достаточно большой объем внебиржевых торгов, много участников в нем». (moscowtimes.ru)