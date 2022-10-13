Россию ждет мощный военный ответ западной коалиции, если она применит ядерное оружие в войне с Украиной. Об этом сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время выступления на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.

Запад в лице Евросоюза, США и всего блока НАТО не нанесет ядерный удар, но ответ уничтожит всю армию страны-агрессора, подчеркнул дипломат.

Ответ не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика», — заявил Боррель.

Глава европейской дипломатии вспомнил слова президента России Владимира Путина, который говорил, что не блефует про защиту РФ всеми доступными средствами. Запад тоже не блефует, озвучивая предупреждения о последствиях после ядерного удара по Украине, добавил он.

«Это серьезный момент в истории, мы должны продемонстрировать наше единство, силу и решимость», — продолжил Боррель.

Несмотря на разговоры о ядерной эскалации, надо продолжать искать пути для достижения мира в Украине, заключил чиновник. (focus.ua)