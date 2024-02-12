В Индонезии 30-летнего футболиста клуба «Персикас Субанг» убило ударом молнии во время товарищеского матча. Об этом сообщает портал VoiID.

Игра, во время которой произошла трагедия, состоялась 10 февраля на стадионе «Силиванги» в Бандунге. Сообщается, что первый удар молнии никого не задел, а второй пришелся как раз в игрока. Прямо во время матча в футболиста ударила молния. После этого он упал и потерял сознание. Футболисты бросились ему на помощь, а к месту происшествия подоспели медики. Медицинская бригада доставила спортсмена в больницу. Там, не приходя в сознание, 30-летний футболист скончался.