В ночь на 23 марта пять регионов России подверглись атакам беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие. В ударах российские власти обвинили Украину.

В Белгородской области из-за ударов беспилотников погиб один местный житель, ещё двое получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также утром подвергся украинской атаке Белгород – над регионом сработала система ПВО, отмечает Гладков. В многоквартирном доме обрушились три балкона – погиб мужчина, его жену госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Различные ранения получили ещё четверо белгородцев.

В городе повреждены более десятка домов, автомобили и автобус, водитель которого во время воздушной тревоги высадил пассажиров возле укрытия, чем спас их жизни, пишет Гладков.

В Самарской области ударам беспилотников подверглись Куйбышевский и Новокуйбышевский нефтяные заводы, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. На первом загорелась колонна первичной переработки нефти, атаку на второй удалось отбить. Жертв и пострадавших нет.

Ранее глава международного нефтетрейдера Gunvor Group Торбьёрн Торнквист говорил, что Россия теряет до 600 тысяч баррелей переработанной нефти в день из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Власти Украины считают российские НПЗ легитимными целями.

По информации Минобороны России, всего ночью было уничтожено 12 беспилотников: по пять над Брянской и Белгородской областями и по одному – над Воронежской и Саратовской. Самарской области в списке нет.

По словам губернаторов Воронежской и Брянской областей, пострадавших и разрушений из-за атак дронов в их регионах нет. (svoboda.org)