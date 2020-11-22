«В документе Сената Франции не утверждают, что нужно признать Карабах…» — Фуад Чырагов

Военные действия в Карабахе наглядно продемонстрировали, какие страны дружественные, а какие враждебно настроены по отношению к Азербайджану. За 44 дня войны многими странами были сделаны различного рода заявления.

Среди всех стран, Франция выделилась особой предвзятостью в отношении Азербайджана и, будучи членом МГ ОБСЕ, показала себя с наихудшей стороны. Помимо Парижа многие европейские организации под влиянием армянских лоббистов делали не очень приятные заявления. Но даже, несмотря на то, что военные действия завершены, война армянского лобби и проармянских сил в Европе против Азербайджана не окончена. Сейчас уже в сенате Франции обсуждают вопрос о признании Карабаха.

Об отношениях Азербайджана и Франции, а также об интеграции Азербайджана в ЕС, рассказал в интервью с # глава отдела Центра международных отношений Азербайджана Фуад Чирагов.

-Как вы оцениваете идею сената Франции признать Карабах? Насколько этот документ имеет под собой юридическую основу, и как он будет влиять на двусторонние отношения?

-Начнем с того, что в документе сената Франции написано, что они советуют рассмотреть признание Карабаха, а не призывают, как преподносит армянская сторона. Они не утверждают, что нужно признать Карабах, но даже в такой постановке они вынуждены учитывать международное право, а это резолюции СБ ООН и куча документов, которые принимали в рамках ЕС, где всегда голосовала и Франция.

Кроме того, нужно сказать, что данная инициатива исходит от оппозиционных партий, тем самым они пытаются надавить на Азербайджан, но у них нет никаких международных оснований для признания Карабаха. Поэтому эта инициатива ничего более, чем лоббисткая работа тех политиков, которые получают какие-то голоса и финансовую поддержку от армян и местных армянских бизнесменов, и теперь для отчетности перед этими армянскими кругами эти сенаторы решили пойти на такой шаг.

С другой стороны, мы не должны забывать, что в прошлом году были аннулировали соглашения о городах-побратимах между французскими и карабахскими городами. Иными словами с юридической точки зрения эти города никак не признаются. Европейская правовая основа и даже французская правовая база не дают никаких оснований признавать Карабах как какой-либо субъект. Нужно понимать, что данная инициатива – этот тот максимум, что могут сделать лоббисты армян во Франции.

-Франция за время войны показала себя с очень негативной стороны. Как вы видите дальнейшее развитие отношений Парижа и Баку? Возможно ли, что эти отношения нормализуются после ухода Макрона от власти?

-Отношения будут постепенно улучшаться. Правда должно пройти время, конфликт должен остыть, и все должны уже смириться с ним как с случившимся фактом, который уже никак не изменить. Франция еще обратится к Азербайджану, я вас уверяю. Им еще придется обращаться к нам для того, чтобы продвигать какие-то свои интересы в регионе, получить доступ к экономическим проектам и так далее. Что они могут взять с Армении? Парижу придется нормализовать эти отношения, они в этом больше заинтересованы, чем мы.

Поэтому мне кажется, что отношения через определенное время будут нормализованы, но мы этого никогда не забудем. Мы всегда должны помнить, кто в этой войне был на нашей стороне, а кто нет. Кто наш друг, а кто нет. Многое после этого будет зависеть от самой Франции, потому что именно они нарушили баланс нейтральности. Но на сегодня однозначно можно сказать, что во время президентства Макрона, у нас не будет того уровня отношений, который был раньше.

-Но проблема в том, что главный оппонент Макрона, Мари Ле Пен, тоже проармянский политик Франции…

-Они все бывают проармянскими политиками, когда становятся кандидатами, но когда приходят к власти, им приходится менять свои определенные взгляды. Им просто придется учитывать интересы самой Франции. Национальные интересы Парижа говорят о том, что им нужно улучшать отношения с Баку, если они хотят иметь какие-то проекты в регионе, и чтобы их европейские конкуренты не усиливали свои позиции в Азербайджане.

-Те, страны, которые были рядом с Азербайджаном во время войны, а именно Турция, Пакистан, Британия, Израиль, частично Иран, будут в приоритете по разминированию территории и получения подрядов по строительству инфраструктуры и экономической прибыли в данном регионе. Франция скорее всего тоже захочет получить определенную долю. Какую позицию займет Азербайджан?

-Опять тут многое зависит от самого Парижа. Как он дальше будет себя вести в отношении Баку. Мир состоит не только из Франции и их фирм. В том же ЕС есть такая страна как Германия, с которой было бы интересно работать Азербайджану. На сегодня мы можем сказать, что Франция ничего не получит в плане инфраструктурных проектов в этом регионе.

Своей политикой Франция поставила себя в трудное положение. Так бывает, когда страна исходит не из своих национальных соображений, а какая-то маргинальная лоббистская организация диктует свои интересы в политике этой страны. Такие страны в долгосрочной перспективе проигрывают. К примеру, во время президентства Барака Обамы, армянское лобби имело большой вес в работе с его администрацией, и что в итоге получили США? Ничего. Администрации Трампа пришлось проделать немалую работу, чтобы все это разгрести.

-Сейчас Жозеп Боррель делает неоднозначные заявления по урегулированию карабахского конфликта. Говорит, что статус еще не решен и многие другие неприятные азербайджанской стороне заявления. Как будут развиваться отношения Азербайджана и ЕС в поствоенное время? Азербайджан будет отходить от евроинтеграции?

-У Азербайджана никогда не было навязчивой идеи стать членом ЕС и глубоко интегрироваться в ЕС. Даже до этой войны у нас были очень осторожные, прагматичные отношения с ЕС. Мы уже несколько лет обсуждаем с ЕС двухстороннее соглашение. Шли согласования по каждому пункту. Тем не менее, я бы не сказал, что Азербайджан стремился к глубокой интеграции в ЕС и не махал европейскими флагами.

Мы не подписали в 2013 году ассоциативное соглашение. Потому что считали, что каждая страна нуждается в индивидуальном подходе, и наша страна в том числе. Поэтому начались переговоры по двухсторонним соглашениям. Возможно, в поствоенное время Азербайджан и ЕС начнут вновь переговоры более интенсивно, но сейчас пока это не предвидется. У нас стабильная политика в отношении интеграции в ЕС.