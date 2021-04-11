В Дели началась четвертая волна коронавируса

«В Дели мы сражались с тремя волнами коронавируса. Четвертая волна опасна. Она быстро распространяется … На пике третьей волны в ноябре Дели фиксировал 8593 новых случая заболевания в день. В субботу в Дели было зарегистрировано 7897 новых случаев заболевания, а в пятницу — 8521 новый случай. Это показывает, как быстро болезнь распространяется сейчас. Ситуация тревожная, и мы внимательно следим за ней», — сказал Кеджривал во время брифинга в воскресенье.

Главный министр Дели также призвал власти Индии разрешить вакцинацию от коронавируса населения моложе 45 лет, отметив, что более 65% новых заболевших – это люди моложе этого возраста. Он также добавил, что хотя карантин не является решением вопроса увеличения числа заболевших, власти могут его ввести, если городская система здравоохранения не сможет справиться с ростом случаев коронавируса.(РИА Новости)