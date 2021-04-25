В Чаде повстанцы готовы к переговорам с властями

Военные Чада 20 апреля сообщили о кончине президента страны, 68-летнего Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года. По данным источника РИА Новости, переизбравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений.(РИА Новости)