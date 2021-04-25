В Чаде повстанцы готовы к переговорам с властями

Повстанцы, в бою с которыми в начале недели погиб президент Чада Идрис Деби, заявили, что готовы начать переговоры с властями, сообщает Radio France.
Согласно сообщению, глава «Фронта перемен и согласия в Чаде» Мохамед Махди Али заявил, что боевики «готовы к прекращению огня и участию в диалоге». «Должна быть возможность для всеобъемлющего национального диалога, в который должны быть включены все участники политического процесса в Чаде», — сказал он Radio France.
Военные Чада 20 апреля сообщили о кончине президента страны, 68-летнего Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года. По данным источника РИА Новости, переизбравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений.(РИА Новости)