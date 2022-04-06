6 апреля в Брюсселе началась трехсторонняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Встреча продолжится в формате рабочего обеда.

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6 апреля состоялась встреча находящегося с рабочим визитом в Брюсселе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем один на один.

Как сообщает официальный сайт главы государства, президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель встретил главу государства Ильхама Алиева.