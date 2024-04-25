Президент Совета Европейского союза Шарль Мишель приглашен на климатическую конференцию ООН — COP29, которая состоится в Баку в ноябре этого года.

Как передает #, об этом сообщил посол Азербайджана в Бельгии и глава представительства Азербайджана при ЕС Вагиф Садыгов.

«Выражаю благодарность старшему советнику по внешней политикепрезидента Совета Европейского союза Магдалене Гроно за сегодняшнее всестороннее обсуждение многих вопросов повестки дня ЕС-Азербайджан. Я имел честь передать главе ЕС Шарлю Мишелю письмо-приглашение от Президента Азербайджана Ильхама Алиева принять участие на COP29, который пройдет в ноябре в Баку», — говорится в публикации.