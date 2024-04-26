26 апреля в Берлине прошла встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера один на один.

Затем началась встреча Ильхама Алиева и Франка-Вальтера Штайнмайера в расширенном составе.

Напомним, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев находится в Германии для участия в Сегменте высокого уровня «15-го Петерсбергского климатического диалога», проходящего в Берлине.

Ранее днем Ильхам Алиев провел встречи с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.