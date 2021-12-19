Британский оператор сотовой связи Vodafone решил пустить с молотка первую в мире СМСку. Об этом сообщает Daily Mail.

В статье говорится, что сообщение могут продать за более чем 150 тыс. (около 15 млн рублей).

Для аукциона создали невзаимозаменяемый токен (NFT) коммюнике, в котором было написано: «Merry Christmas».

Поздравление с рождеством отправил сотрудник компании Sema Group Telecoms, занимавшейся разработкой Short Message Service (служба коротких сообщений — англ), Нил Папуорт. Текст пришел на телефон директора Vodafone Ричарда Джарвиса.