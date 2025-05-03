В России выставят на аукцион самый крупный в истории страны бриллиант «Новое солнце» редкого фантазийного цвета Vivid Yellow.

Об этом ТАСС заявил глава Якутии Айсен Николаев.

«[Планируем] продавать на аукционе», — сказал он, отвечая на вопрос о том, что «АЛРОСА» (компания по добыче алмазов) намерена в дальнейшем делать с бриллиантом. При этом возможную дату проведения аукциона он не назвал.

Отметим, что вес драгоценного камня превышает 100 карат, он был добыт на арктических месторождениях.

Компания «АЛРОСА» завершила огранку бриллианта в начале апреля. Он был огранен из сверхкрупного алмаза весом 200+ карат насыщенного медово-золотистого цвета. Минерал, по оценкам экспертов, появился в недрах Земли около 1 млрд лет назад.

Над созданием «Нового Солнца» занималась команда из 15 опытных специалистов.