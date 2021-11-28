Британские медики усомнились в опасности нового омикрон-штамма коронавируса, их слова приводит издание The Daily Telegraph.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о вероятности распространения «омикрон»а между вакцинированными людьми. Британский минздрав в субботу сообщил о двух случаях заражения новым штаммом.
Как заявил главный врач Англии Крис Уитти, штамм «дельта» представляет для Великобритании большую проблему, чем вариант «омикрон». «Мы всегда знали, что время от времени будут появляться новые варианты… но мы многого не знаем, и я думаю, в спекуляции вдаваться пока не стоит», — сообщил профессор.