Как заявил главный врач Англии Крис Уитти, штамм «дельта» представляет для Великобритании большую проблему, чем вариант «омикрон». «Мы всегда знали, что время от времени будут появляться новые варианты… но мы многого не знаем, и я думаю, в спекуляции вдаваться пока не стоит», — сообщил профессор.