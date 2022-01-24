В Англии робот-пылесос сбежал от работников отеля, пишет «Би-би-си». На поиски устройства у персонала гостиницы ушло больше суток.

Как рассказали сотрудники, пылесос не остановился у входной двери отеля, хотя должен был это сделать. Когда уборщики заметили пропажу, было уже поздно — устройство бесследно исчезло. Желая найти сбежавшего, менеджер отеля разместила в сети объявление с описанием ситуации.

«Обычно они [роботы-пылесосы] чувствуют порог, но этот решил сбежать», — говорится в объявлении.

Пока пылесос разъезжал по городу, пользователи соцсетей шутили по поводу случившегося и надеялись, что его путешествие проходит по высшему разряду. Гаджет нашли только на следующий день — под изгородью рядом с гостиницей.

Пылесос оказался в рабочем состоянии и был возвращен обратно в отель.