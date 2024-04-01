Робот София назвала войну в Украине «трагической», а российского президента Владимира Путина военным преступником, которого следует бросить в тюрьму. Об этом в воскресенье, 31 марта, пишет The Sun.

«Война в Украине — серьезное и трагическое дело. А Путин? Скорее посадить его в тюрьму за военные преступления. Я права?», — сказала она, отвечая на вопрос, что она думает о войне в Украине.

София подчеркнула важность работы мировых лидеров и общин в направлении достижения мира и разрешения конфликтов.

«Войны могут оказать разрушительное влияние на жизнь людей, экономику и общества. Важно, чтобы глобальные лидеры и сообщества работали над достижением мира», — подчеркнула София.

Что известно о работе София

Робот София в виде женщины был разработан гонконгской компанией Hanson Robotics и достиг довольно высокой популярности благодаря своему сходству с человеком, набору мимических реакций из 60 эмоций и неоднозначным высказыванием во время публичных дискуссий. София имеет в Instagram 261 тысячу подписчиков. (Корреспондент.net)