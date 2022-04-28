Бразильские эпидемиологи обнаружили новую разновидность омикрон-штамма коронавируса.

Как передает газета Folha de S.Paulo, речь идет о мутации комбинированного варианта «омикрона» BA.1 и BA.2, которой нет в международной базе данных Gisaid.

Образец биоматериала, в котором обнаружена новая разновидность инфекции, был взят у трехлетнего ребенка в Сан-Паулу 16 февраля. Отмечается, что пока нет оснований говорить о появлении новой полноценной рекомбинации «омикрона», поскольку для этого соответствующая мутация должна быть подтверждена по меньшей мере в пяти образцах. На данный момент преобладающим вариантом SARS-CoV-2 в Бразилии является разновидность BA.2 «омикрона», на которую приходится около 70% всех случаев инфицирования.

В Бразилии с населением 213 млн человек с начала пандемии было выявлено почти 30,4 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых свыше 663 тысяч привели к летальному исходу.