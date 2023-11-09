Израильская разведслужба «Моссад» совместно со спецслужбами Бразилии предотвратила готовившееся нападение на живущих в Бразилии евреев. Его, как утверждается, планировала ливанская проиранская группировка «Хезболла», находящаяся в открытом конфликте с Израилем.

Об этом сообщила в среду канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Федеральная полиция Бразилии заявила, что по подозрению в терроризме в Сан-Паулу были арестованы два человека, — сообщает агентство Reuters. О «Хезболле» бразильская полиция в связи с арестами не упоминает, сама группировка пока не прокомментировала сообщения.

В заявлении «Моссад» выражается благодарность за совместную работу коллегам из Бразилии и других неназванных стран. В нём отмечается, что деятельность «Хезболлы» «направляет и финансирует» Иран.

В сообщении подчёркивается, что готовился теракт против «объектов, связанных с евреями и Израилем». Подробности не приводятся.

Израиль сейчас ведёт операцию против радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. «Хезболла», базирующаяся в южном Ливане, периодически обменивается ударами с Израилем, однако на данный момент не вступила в конфликт крупными силами.

Бразильские власти призывают Израиль к прекращению огня в секторе Газа, однако не идут на резкое обострение отношений с Израилем, как ряд других стран региона.