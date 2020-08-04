В Болгарии зафиксировали рекордное число смертей из-за коронавируса за сутки

Медики Болгарии за последние сутки зарегистрировали 204 случая инфицирования коронавирусом в стране — на 85 больше, чем днем ранее. Также зарегистрировано рекордное количество летальных исходов за сутки — 16, всего число умерших достигло 404, сообщил во вторник единый информационный портал болгарского Минздрава.

Общее число инфицированных достигло 12 159, среди них 701 медицинский работник. Выздоровели 6 684 человека. В больницах находятся 823 пациента, 43 из них — в тяжелом состоянии, они помещены в отделения интенсивной терапии. Всего в стране проведено 4 137 тестов на коронавирус.

В больницах страны отмечена серьезная нехватка медицинского персонала. Один из основных очагов заражения находится в доме престарелых, расположенном в районе Варны, где после контакта с врачом, заразившимся коронавирусом, оказались инфицированы 102 человека (почти половина проживающих), в том числе девять представителей обслуживающего персонала.(ТАСС)