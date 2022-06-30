Встреча представителей Армении и Азербайджана возможна в ближайшем будущем.

Об этом, как сообщает «Спутник Армения», заявил в ходе брифинга в четверг секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

В целом, по его словам, с Азербайджаном в Москве и в Брюсселе обсуждаются 4 основных вопроса. Он отметил, это гуманитарные вопросы, где первоочередную роль играет возвращение пленных, сбор информации о пропавших без вести. Григорян добавил, что на повестке есть вопрос разблокировка коммуникаций, делимитации и демаркации, а также вопрос по Карабаху.

«Планировалась встреча 27-28 мая, до этого также была согласована дата, но ее отложили. Причина пока не известна. У нас есть информация, что возможна подобная встреча в ближайшем будущем. Сейчас вопрос обсуждается», — сказал Григорян.