Первая встреча заместителей глав МИД Армении, Грузии и Азербайджана в Тбилиси прошла в конструктивной атмосфере, заявили ее участники.
Как отмечается в сообщении, Ваан Костанян, Лаша Дарсалия и Эльнур Мамедов заявили, что три страны региона обладают нереализованным потенциалом для сотрудничества на основе безоговорочного уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга.
Целью встречи было продвижение трехстороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, для содействия устойчивому росту и процветанию в регионе. По мнению дипломатов, сотрудничество в этих сферах могло бы способствовать решению общих проблем и, в конце концов, внести вклад в долгосрочную стабильность и быстрое развитие региона Южного Кавказа. Встреча стала открытым обменом мнениями и видениями по потенциальным сферам сотрудничества.
В конце участники отметили положительную и конструктивную атмосферу встречи, которая рассматривается как первый шаг к построению доверия и открытию пути к дальнейшему продвижению диалога на более высокий уровень.