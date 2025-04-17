Первая встреча заместителей глав МИД Армении, Грузии и Азербайджана в Тбилиси прошла в конструктивной атмосфере, заявили ее участники.

Как отмечается в сообщении, Ваан Костанян, Лаша Дарсалия и Эльнур Мамедов заявили, что три страны региона обладают нереализованным потенциалом для сотрудничества на основе безоговорочного уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга.

Целью встречи было продвижение трехстороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, для содействия устойчивому росту и процветанию в регионе. По мнению дипломатов, сотрудничество в этих сферах могло бы способствовать решению общих проблем и, в конце концов, внести вклад в долгосрочную стабильность и быстрое развитие региона Южного Кавказа. Встреча стала открытым обменом мнениями и видениями по потенциальным сферам сотрудничества.