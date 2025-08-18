Зеленский заявил, что готов к трехсторонней встрече с Путиным и Трампом. На ней, по его словам, будут обсуждаться территориальные вопросы.

Зеленский много раз поблагодарил Трампа за встречу и рассказал, что показал американскому президенту «множество деталей» на карте поля боя.

«Я надеюсь, что мы найдем решение по всем вопросам, в том числе территориальным», — сказал он.

Президент Владимир Зеленский заявил, что открыт для проведения выборов в стране, на чем ранее настаивали представители администрации США. Однако для этого в Украине должен сначала наступить полноценный мир.

«Нам нужно перемирие повсюду — на поле боя, в небе и на море, чтобы люди могли провести демократические, открытые, законные» выборы», — сказал глава государства во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Он добавил, что для проведения президентских выборов в Украине также потребуется определенная работа в Верховной раде.

Такую позицию Зеленский, который в этот раз прибыл на встречу в черном официальном костюме и несколько раз поблагодарил Трампа перед началом переговоров, ранее не раз озвучивал публично.

Президент США со своей своей стороны похвалил украинского коллегу за его элегантный пиджак и пошутил о способности Зеленского избегать выборов, находясь в состоянии войны, передает Financial Times.

Также украинский президент выразил благодарность за новую программу НАТО, которая позволяет его государствам-членам закупать оружие у США для поставок в Украину. «Мы благодарны за эту программу и эту возможность. Мы благодарны Европе — она за это платит», — сказал он.

Зеленский добавил, что американское оружие имеет решающее значение для обороны его страны, особенно подчеркнув роль систем ПВО Patriot: «Они нам очень нужны».

В целом эта встреча Зеленского и Трампа прошла в «более дружественной атмосфере», чем предыдущая в феврале, которая закончилась мощной перепалкой лидера Украины с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, пишет CNN. Зеленский, в частности, привез письмо для Трампа от своей жены и высоко оценил послание первой леди США Мелании Трамп Владимиру Путину о детях, страдающих во время войны.