Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Ближний Восток является очень важной темой его встречи с американским лидером Дональдом Трампом, намеченной на 25 сентября.

«Будут обсуждаться региональные темы, особенно Сирия. Каждый шаг, предпринятый на Ближнем Востоке, жизненно важен для нас. Конечно, нам нужно обсудить это с господином Трампом. Это очень и очень важно», — сказал Эрдоган журналистам по прибытии к Турецкому дому в Нью-Йорке. Его слова приводит телеканал A haber.

Президент Турции также напомнил, что на полях Генассамблеи ООН у него запланирована встреча с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Как ожидается, переговоры с ним пройдут в Турецком доме, расположенном недалеко от здания ООН.

Встреча с Трампом запланирована на 25 сентября.