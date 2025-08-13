У президента США Дональда Трампа нет экспертов, которые могли бы дать ему совет касательно предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. О проблеме главы Белого дома сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Можно с уверенностью сказать, что у президента Трампа нет ни одного политического деятеля, который бы разбирался в России и Украине и мог бы дать ему совет», — заявил бывший посол США в Болгарии Эрик Рубин

Как отмечают авторы материала, после проведения внутренних реформ Трампа более 1300 сотрудников были уволены из Госдепартамента США, среди которых были также аналитики, занимающиеся изучением России и Украины. Кроме того, переговоры о возможных путях урегулирования конфликта вел спецпосланник Стив Уиткофф, не имеющий опыта во внешней политике, в то время, как «дипломаты и эксперты были отстранены от работы».