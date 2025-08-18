Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может закончить войну в Украине, если откажется от претензий на возвращение Крыма и намерения вступить в НАТО. Американские чиновники также дают понять, что Украина может получить четкие гарантии безопасности, если пойдет на уступки для достижения мира. Эти вопросы будут обсуждаться в понедельник вечером во время встречи Зеленского с Трампом в Белом доме, к которой также присоединятся лидеры нескольких европейских стран.

Глава Белого дома сделал очередное заявление о мире в Украине вечером в воскресенье, за несколько часов до переговоров с Зеленским.

«Президент Украины Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет, или же может воевать дальше. Вспомните, как все началось. Никакого возвращения Крыма, отданного Обамой (12 лет назад, без единого выстрела!) — и НИКАКОГО ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!» — написал он в своей соцсети Truth Social.

После своего саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске Трамп отказался от идеи прекращения огня как предварительного условия мирных переговоров. Президент США также неоднократно говорил, что Украина должна быть готова к «обмену территориями» для достижения мира. Многие украинцы, как и западные союзники Киева, опасаются, что позиция главы Белого дома таким образом поменялась в сторону поддержки тактики России.