Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может закончить войну в Украине, если откажется от претензий на возвращение Крыма и намерения вступить в НАТО. Американские чиновники также дают понять, что Украина может получить четкие гарантии безопасности, если пойдет на уступки для достижения мира. Эти вопросы будут обсуждаться в понедельник вечером во время встречи Зеленского с Трампом в Белом доме, к которой также присоединятся лидеры нескольких европейских стран.
Глава Белого дома сделал очередное заявление о мире в Украине вечером в воскресенье, за несколько часов до переговоров с Зеленским.
«Президент Украины Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет, или же может воевать дальше. Вспомните, как все началось. Никакого возвращения Крыма, отданного Обамой (12 лет назад, без единого выстрела!) — и НИКАКОГО ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!» — написал он в своей соцсети Truth Social.
После своего саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске Трамп отказался от идеи прекращения огня как предварительного условия мирных переговоров. Президент США также неоднократно говорил, что Украина должна быть готова к «обмену территориями» для достижения мира. Многие украинцы, как и западные союзники Киева, опасаются, что позиция главы Белого дома таким образом поменялась в сторону поддержки тактики России.
Зеленский прибыл в Вашингтон в воскресенье вечером. Приземлившись в американской столице, украинский президент отреагировал на заявления Трампа в своих социальных сетях.
«Мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть длительным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока — часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали якобы «гарантии безопасности» в 1994 году, но это не сработало», — написал президент Украины.
«Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала. И я надеюсь, что наша совместная сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру. Спасибо!» — добавил украинский лидер.
До последнего времени Трамп отказывался предоставить Украине какие-либо гарантии безопасности, давая понять, что это должна сделать Европа. Однако, как пишет американская пресса, после переговоров с Путиным Трамп впервые допустил, что США окажут поддержку возможным европейским силам, направленным так называемой «Коалицией желающих». (bbc.com)