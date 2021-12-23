США не будут соглашаться на предложения России по безопасности, которые затрагивают НАТО, но могут согласиться с другими инициативами. Об этом заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

«Россия представила предложения, с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО, конечно, нет», — сказала она.

«Хотела бы заметить, что НАТО — оборонительный альянс, а не агрессивный. Нет никаких доказательств, которые позволили бы предположить обратное, со стороны как США, так и других членов НАТО», — добавила Псаки.

При этом она указала, что Белый дом считает правильным путем проведение переговоров в данной ситуации.