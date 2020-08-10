В Бейруте после столкновений полиции и протестующих наступило затишье

Ситуация успокоилась в центре Бейрута после нескольких раундов столкновений между полицейскими формированиями и демонстрантами. Как сообщает ТАСС, группы активистов сосредоточились сейчас на площади Пляс де Мартир возле небольшого палаточного городка, где днем раздают гуманитарную помощь жителям, пострадавшим после взрыва 4 августа в морском порту. Они блокированы с двух сторон колоннами хорошо экипированных спецформирований и армейскими патрулями.

«Пострадавших в воскресенье немного, на нашем фланге у мечети Мухаммеда аль-Амина забрали в больницу всего двух человек, остальным была оказана помощь на месте», — говорит студентка по имени Яра.

«Мы не скрываем, что ждем отставки правительства, которое в воскресенье уже покинули трое министров — информации, экономики и охраны окружающей среды, — отмечает участник демонстрации по имени Аднан. — Я думаю, это произойдет очень скоро: им [министрам] лучше уйти самим, иначе депутаты вынесут им вотум недоверия в четверг».