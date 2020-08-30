В Барселоне открылся Дом Азербайджана

При поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и «Общества азербайджанцев Барселоны» в испанском городе Барселона состоялось открытие Дома Азербайджана.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, в церемонии приняли участие проживающие в Каталонии азербайджанцы и представители общин различных народов, питающих дружеские чувства к нашей стране.

Отметим, что при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Дома Азербайджана действуют в Германии, Италии, Польше, Венгрии, Турции, Эстонии и других странах.